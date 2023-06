Congés d'été : des vacances plus courtes ?

Depuis le début du mois de juin 2023, certains collégiens ne vont déjà plus à l'école. Près de trois mois de vacances scolaires, pour Emmanuel Macron, c'est trop long. Il souhaite réduire le temps des vacances, pas une bonne idée pour une mère de famille. À la sortie de l'école primaire, les avis sont mitigés. Au bord de l'eau, certains enfants profitent déjà. Pour Jean-François Marseguerra, directeur de l'établissement "Carré Bleu", à Cagnes-sur-Mer, les vacances d'été très attendues ne doivent, surtout, pas être réduites. "On a la conjoncture qui fait que les gens font attention à l'argent. La saison, elle est déjà un petit peu réduite. On a eu le Covid, on a eu beaucoup de choses. Si on doit réduire, en plus, les congés, ça va être vraiment compliqué. Là, on a besoin de vraiment travailler sur juillet-août", affirme le plagiste. Même son de cloche chez le marchand de glaces. Pour l'heure, aucune méthode ni calendrier n'ont été précisés. Le président de la République appelle à une concertation. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde, V. Capus