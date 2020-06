Congés d’été ou reprise d’activité : le casse-tête des entreprises

Les conséquences de l'épidémie de coronavirus vont se faire sentir pendant de longs mois, en particulier pour les PME. Elles ne savent pas quand leur carnet de commandes va à nouveau se remplir et à quelle date il faudra rattraper les retards accumulés. À l'approche des vacances, la planification des congés d'été est devenue un casse-tête. Illustration dans le Nord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.