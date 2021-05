Congés imposés : ce que votre employeur a le droit de faire pour les vacances

Comme de nombreux salariés, Océane a été de longs mois en chômage partiel. Elle a cumulé beaucoup de jours de congés et a été contrainte de les poser. "C'est mon employeur qui a choisi les dates. On accepte sur le moment. Tout le monde est dans le même bain. Donc on est solidaire", confie la salariée dans le secteur du cinéma. La loi va permettre aux chefs d'entreprise d'imposer les dates de huit jours de congés payés et dix jours de RTT jusqu'au 30 septembre. C'était déjà possible, mais pas pour autant de jours. Chez Staff Match, une partie des 150 salariés a dû revoir ses projets. "Là, on s'attend à une reprise d'activité très forte sur juillet et août. Et c'est vrai que c'est important pour nous de rattraper le chiffre d'affaires perdu sur l'année 2020 du fait de la pandémie", indique Vincent Rech, cofondateur de l'entreprise. L'objectif est d'avoir le maximum de salariés présents cet été. "Ça nous permet, en tant qu'entreprise, de diminuer le nombre de congés payés qui sont pris en août et les lisser sur les mois suivants", poursuit-il. Comme souvent, le dialogue a suffi. Et même si la loi le permet, rien n'a été imposé, car les employés se sont montrés compréhensifs.