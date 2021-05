Congés : le nombre de jours imposables par l’employeur pourrait passer à 8

Dans la Maison du Document à Caen, on n'a pas hésité une seule seconde à imposé six jours de congé aux salariés pour faire face à la crise du Covid et à une baisse d'activité de 30%. Onze salariés sont concernés, soit 80% des effectifs. Un effort, mais selon eux, cela est plus avantageux. "Vaut mieux avoir six jours de congé plutôt que du chômage partiel. On ne perd pas d'argent", disent-ils. La décision a été prise collectivement en accord avec l'ensemble des employés. C'est la condition nécessaire. Pour le directeur de l'imprimerie normande, cela a permis de limiter la casse. "C'est vrai que certains peuvent voir par là le fait qu'on vide le stock de congés, mais ce n'est pas la bonne vision. La bonne vision, c'est tenir le coup jusqu'à la reprise. La PME parisienne S2T Ingénierie a aussi fait ce choix en mai dernier. Avec une baisse d'activité de 20%, tous les salariés ont été fortement encouragés à poser des jours. C'est parfaitement légal, puisque qu'un chef d'entreprise a toujours le droit d'accorder ou de refuser des congés. Auparavant, il lui fallait un mois de prévenance. Depuis mars 2020, ce délai est passé à un jour. "On a juste voulu que les gens se serrent les coudes et on a voulu par souci de solidarité privilégier les prises de congé volontaires plutôt que d'imposer les congés payés identiques à tous", explique le codirigeant du groupe Jérôme Mathieu. Le gouvernement va d'ailleurs renforcer le dispositif : huit jours de congé contre six actuellement avec une prolongation jusqu'au 31 octobre 2021.