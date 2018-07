Congrès de Versailles : Emmanuel Macon a-t-il convaincu les parlementaires ?

Certains élus de la France Insoumises et des Républicains avaient décidé de boycotter ce Congrès. Ce lundi 9 juillet, près 900 députés et sénateurs étaient réunis à Versailles pour assister au discours d'Emmanuel Macron. Alors, que faut-il en retenir ? Parmi les présents, certains songent à ne pas se présenter au Congrès de l'année prochaine. Les réactions des parlementaires ont été recueillies par nos reporters. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.