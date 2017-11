Congrès des maires : Édouard Philippe tente de rassurer les élus locaux

Édouard Philippe a pris la parole ce mardi 21 novembre 2017 au Congrès des maires. Le Premier ministre a tenté de rassurer ces milliers d'élus à propos de la baisse des dotations de l'État et de la suppression de la taxe d'habitation. Ces élus locaux sont en effet inquiets et parfois hostiles, puisque les dernières mesures annoncées par le gouvernement les ont encore découragés un peu plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.