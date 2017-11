Congrès des maires : qu'attendent-ils d'Emmanuel Macron ?

Quinze mille maires réunis en congrès à Paris attendent Emmanuel Macron de pied ferme ce jeudi 23 novembre 2017. Le président prononcera un discours et tentera de rassurer les élus. Ces derniers estiment que l'État leur demande trop de sacrifices. Quels sujets évoqueront-ils concrètement en face du chef de l'État ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.