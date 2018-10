Conques-sur-Orbiel : les habitants ont vécu des heures d'angoisse

À Conques-sur-Orbiel, les routes sont impraticables, les infrastructures ont été détruites et la commune, méconnaissable, est coupée du monde ce lundi 15 octobre. Une centaine d'habitations ont été inondées. Actuellement, une partie de ce petit village de 2 500 habitants est toujours sans électricité. Le niveau de l'Orbiel a baissé, mais son débit reste tout de même très élevé. Il devra à nouveau pleuvoir ce lundi soir dans l'Aude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.