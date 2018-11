Haut conseil pour le climat : une nouvelle structure pour quoi faire ?

Il existe déjà un ministère chargé de la Transition écologique et solidaire. Il existe au moins deux commissions chargées du climat et du développement durable. Ces institutions ont un seul et unique objectif : conseiller le gouvernement et le Parlement dans les domaines de l'environnement. Mais ne sont-elles pas efficaces ? Que peuvent apporter de plus les treize experts du nouveau Haut conseil pour le climat ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.