Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du Budget 2018

Le Conseil constitutionnel a validé, ce jeudi 28 décembre 2017, l'ensemble des grandes mesures prévues pour le Budget 2018. La réforme de la taxe d'habitation, ou encore celle de l'impôt sur la fortune (ISF) pourront être menées, comme prévu, par le gouvernement. Les Sages ont, en outre, donné leur aval à l'introduction du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% sur les revenus de l'épargne et à la réforme des aides au logement (APL).