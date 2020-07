Conseil de défense écologique : quelles sont les mesures annoncées ?

Le gouvernement souhaite interdire dès 2022 l'installation des chaudières au fioul ou au charbon, et même de les faire réparer en cas de panne. À partir de 2023, l'exécutif veut en finir avec les passoires thermiques, ces logements qui consomment plus de 500 kW/h au m² par an. Autre mesure à appliquer au printemps 2021, l'interdiction des chauffages extérieurs dans les cafés et les restaurants.