Conséquences des bouleversements politiques sur l’économie française : la mise au point de François Lenglet

“Mettons-nous un instant dans la tête d'un investisseur qui est décidé à prêter son argent. Il voit un pays, la France, dont les finances publiques sont très dégradées. Des finances qui sont dégradées aussi par une agence de notation en pleine crise politique avec en prime la perspective de voir un nouveau gouvernement sorti des urnes qui dépensera encore bien davantage. Notre investisseur veut se protéger contre le risque de ne pas être remboursé. Il va donc imposer à la France un taux de crédit un peu plus élevé, exactement comme une banque qui prête à un ménage aux finances fragiles”, explique François Lenglet. “Cette semaine, les taux d'intérêt payés par la France ont donc progressé de 0,2% à cause de la crainte qu’inspire désormais notre pays, soit 600 millions d’euros d'intérêts annuels à payer en plus en cinq jours seulement avec l’argent du contribuable. Voilà une réalité désagréable, mais tenace. Un pays qui emprunte 285 milliards d’euros par an est dans la main de ses créanciers", précise-t-il. “"La politique de la France ne se fait pas à la Bourse”, disait le général de Gaulle. Mais à l’époque, nos finances étaient à l'équilibre, la souveraineté à son prix", rappelle François Lenglet. TF1 | F. Lenglet