Conserves, sauces : la tomate française retrouve des couleurs

Conserves, ketchup, dans les rayons, il y a de la tomate à toutes les sauces. Italie, Espagne, 90% de ces tomates ne sont pas françaises. Ils font tellement de l'importé que pour avoir du français c’est compliqué, car en même temps, la demande explose. Chaque année, les Français en consomment plus d’un million de tonnes. La production française a du mal à suivre. Sylvain Bernard, producteur de tomates industrielles du Vaucluse, est formel, il faut relancer la filière. Depuis trois semaines, les machines tournent à plein régime. Sylvain plante 10% de tomates en plus cette année. Elles sont ensuite transformées en l’une des quatre principales usines françaises, coulis, sauce, à chaque variété sa spécificité. Aujourd’hui, 150 000 tonnes de tomates transformées sont produites en France. L’objectif est de doubler d'ici à cinq ans, construire deux nouvelles usines au minimum. Pour que la recette fonctionne, le dernier ingrédient est le prix, car les tomates françaises coûtent plus cher, jusqu'à 60% de plus que les chinoises. Les industriels sont-ils prêts à jouer le jeu ? C’est sans aucun doute selon Jérôme Foucault, président de Pact’Alim. TF1 | Reportage S. Prez, É. Bonnot, P. Fontalba