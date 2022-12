Conso : l'effet Coupe du monde

Dans une pizzeria, c’est déjà le coup d’envoi. Ils ont 200 pizzas à préparer, contre 70 d’habitude. C’est l’effet Coupe du monde. À chaque gros match, Sébastien fait 30% de chiffre d'affaires en plus, la pizza est un indispensable du supporter. “Comme la Coupe du monde dure quatre semaines, cela fait quatre soirées pizza. Cela devrait suffire”, explique un client. Devant le match, il y a aussi l'apéritif. Avec la Coupe du monde, les ventes de bières montent en flèche, plus 30% dans une enseigne, plus 25% pour les biscuits apéritifs et les chips. “Même si ce sont des produits qui subissent des niveaux d’inflation importants, parfois plus de 10%, les clients continuent à beaucoup consommer ces produits”, explique Laurent Rapoport, un responsable dans une enseigne. Certains ne se limitent pas au menu et vont plus loin pour se sentir comme en tribune. Marc s’est offert une télévision à 1 800 euros. L’enseigne l’a constaté, c’est lors des compétitions de Football que les télévisions se vendent le plus. Les autres produits les plus originaux achetés par les fans de Football sont les friteuses, plus 20% de ventes. TF1 | Reportage S. Prez, F. Maillard, A. Stammbach