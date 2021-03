Conso : les ventes de fromages explosent

Privés de restaurant, les Français ont consommé du fromage chez eux. En 2020, la vente de fromages a bondi de 8,5%. Et les premiers gagnants sont les supermarchés. Caroline Le Poultier, directrice générale du centre national interprofessionnel de l'économie laitière, le confirme. Elle explique qu'en volume, il y a eu plus de ventes dans les grandes surfaces. Et les rayons libre-service ont eu une part d'augmentation importante, avec 8% de hausse. Les trois mille artisans fromagers ont connu une flambée encore plus forte, enregistrant une augmentation de 13%, mais sur des quantités moins importantes. Dans un magasin visité par nos journalistes, le fromager, Laurent Dubois, s'est parfois retrouvé en rupture sur certains produits. Il explique les pénuries dans certaines régions par la réticence des producteurs à fabriquer du fromage. Pour ce qui est du goût, trois fromages se retrouvent parmi les préférés des consommateurs. Dans l'ordre, les plus vendus en 2020 sont l'emmental, devant la mozzarella et le comté. Un produit italien s'est glissé dans le trio de tête. C'est logique, car depuis un an, les pizzas n'ont jamais eu autant de succès.