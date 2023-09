Consommation : ces produits auxquels les Français renoncent

Des mois et des mois d’inflation bouleversent l’apparence d’un panier de courses. Vos marques préférées, par exemple, ont cédé la place à d’autres qui sont moins chers. Et puis, de plus en plus, il y a les produits devenus un luxe qui disparaissent. C’est du jamais-vu en quinze ans. Les volumes achetés par les consommateurs dans les grandes surfaces baissent, tout particulièrement ceux des marques nationales. Le rayon qui empathie le plus est assez simple à identifier, il est déserté. En huit mois, seulement, les ventes de surgelés ont baissé de 11% par rapport à l’année 2022. Alors en amont de la chaîne, les conséquences sont criantes. La PME de Fleurance (Gers) fournit la grande distribution en produits de la mer surgelés. Ces derniers mois, les supermarchés ont réduit leur commande de 20%. Des tonnes de produits dorment désormais dans des congélateurs géants de la société Gimbert Océan. Ce sont des millions d’euros immobilisés. Pour s’en sortir économiquement, l’entreprise a fait un choix radical, ne plus importer les produits de Chine, mais les reconditionner sur place dans une usine en construction dans le Gers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Mislangue, A. Mersi