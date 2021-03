Consommation : comment utiliser l'épargne des Français ?

Aller au restaurant, manger en terrasse, voilà ce que vous ferez de votre épargne dès que ce sera possible. Consommer, c'est le premier levier pour faire repartir l'économie, et en plus d'en avoir envie. Certains en ont les moyens. En attendant de pouvoir y retourner, Anne-Laure Delatte, chercheuse au CNRS et économiste à l'Université Paris Dauphin, évoque une autre option pour que votre madeleine soit utile à la croissance. "La deuxième façon d'utiliser l'épargne, c'est de l'investir. Placer le surplus d'épargne sur de l'assurance-vie. Ce qui est souhaitable, c'est que ça soit investi dans des entreprises françaises au maximum", explique-t-elle. Piste numéro trois, transmettre cet argent pour qu'il serve au plus jeune. À Saint-Maur-des-Fossés, il y a de plus en plus de demandes pour des donations chez le notaire, Stéphane Marc. Le gouvernement réfléchit aux options pour faciliter cette transmission. Aujourd'hui, on peut donner à ses enfants de son vivant jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans, sans payer d'impôt. "Le gouvernement devrait augmenter l'abattement, ne pas se limiter à 100 000 euros. Et surtout réduire la durée entre deux donations, la durée de 15 ans. C'est trop long", souhaite-t-il. L'idée est de donner du pouvoir d'achat aux jeunes pour qu'ils consomment ou investissent dans un premier achat immobilier. Mais en ce moment dans leurs têtes, ce n'est pas le projet. Consommer semble donc l'option la plus retenue par ceux que nous avons croisés et qui avaient des sous de côté pour les dépenser.