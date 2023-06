Consommation de drogues : des amendes payables immédiatement

Les policiers de Meslin (Côtes-d'Armor), viennent de trouver de la cocaïne dans les poches de cet homme, en images. Il n'est pas emmené au commissariat, mais verbalisé sur place, une amende de 200 euros. Une amende forfaitaire délictuelle, le dispositif existe depuis trois ans, pas de procédure judiciaire, une sanction plus rapide, pour les consommateurs de cannabis et de cocaïne. Problème, les délinquants doivent régler l'amende en ligne et ne le font pas la plupart du temps. Sur les 350 000 amendes forfaitaires délictuelles dressées depuis 2020, seules 35 % ont été payées. Désormais, les forces de l'ordre seront équipées d'un terminal de paiement et les personnes arrêtées avec de la drogue devront payer immédiatement, par carte bancaire ou en liquide. Cela va-t-il dissuader les consommateurs, comme le voudrait le gouvernement ? Les principaux syndicats de police, eux, y voient surtout une charge de travail supplémentaire. Selon Emmanuel Macron, 5 000 terminaux de paiement équipent déjà les forces de l'ordre, le décret est attendu à la fin de l'été 2023. TF1 | Reportage S. Chevallereau, T. Vartanian, R. Reverdy