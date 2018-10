Consommation de poissons et de fruits de mer : le pari du circuit court

Nous mangeons en moyenne 34 kilos de poissons et de fruits de mer chaque année. Cependant, une grande partie du poisson vendu, soit 80%, est importée. Cela n'a rien d'inéluctable. Les pêcheurs qui misent sur les circuits courts sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Ceux que nos journalistes ont rencontrés fournissent des points relais, où les consommateurs peuvent acheter les poissons moins de 48 heures après avoir été pêchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.