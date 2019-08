Consommation de vins : le rosé perd des couleurs

L'effet de mode semble un peu passé et certains ont délaissé le rosé. C'est surtout en grande surface que les ventes ont baissé de 9% entre avril et juillet comparé à la même période en 2018. Il faut dire que 2019 est moins propice, pas de Coupe du monde de foot et deux épisodes de canicule. Mais la météo n'est pas la seule raison. Depuis une dizaine d'années, le rosé a fait sa révolution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.