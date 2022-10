Consommation d’électricité : à quoi ressemblera une “journée rouge” ?

Avant toute chose, il faut vous rendre sur le site internet d'Ecowatt pour vous enregistrer. Il suffit de renseigner son adresse e-mail, son téléphone et son département. En moins de 30 secondes, vous êtes prêt à recevoir les alertes. Elles sont envoyées trois jours en avance, par mail ou par sms. L'alerte sera composée de ce message : système électrique très tendu. Coupures inévitables si nous ne baissons pas notre consommation. Si vous n'avez pas de smartphone ou Internet, les alertes seront relayées par les radios et les télévisions dans vos bulletins météo. Les présentateurs y sont préparés. En cas d'alerte rouge, il faudra éviter de faire fonctionner vos appareils aux heures critiques. Entre huit et treize heures ou 18 à 20 heures, il faut éviter de lancer la machine à laver, par exemple. Cet appel aux bonnes volontés est censé éviter les coupures de courant. Mais si nous ne sommes pas raisonnables, notre congélateur peut-il s'arrêter ? Le distributeur de l'électricité ne l'exclut pas. Ce système est déjà opérationnel, mais il faudra attendre l'hiver et des températures très basses pour que soient déclenchées les premières alertes. TF1 | Reportage D. Piereschi, C. Colin, P. Rousset