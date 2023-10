Consommation des bâtiments : ils font la pluie et le beau temps

De la neige, du brouillard ou au contraire une température beaucoup plus clémente. De moins 20° à 40° C, il n'y a presque aucune limite au climat que peuvent reproduire les scientifiques, dans leur hangar de plus de 1 000 mètres carrés. Le projet a coûté près de 20 millions d'euros. Les scientifiques se sont alliés à des constructeurs privés pour bâtir les maisons directement sur site. Le laboratoire est un terrain de jeu idéal pour tester différents matériaux de construction. À l'intérieur, différents types de chauffages électriques ont été installés, du sol au plafond. Des capteurs permettent aussi de repérer la présence de personnes dans les pièces et d'adapter le chauffage en conséquence. Les maisons britanniques sont les moins bien isolées d'Europe occidentale. L'expérience vise à recueillir des données indispensables pour le secteur du logement et grâce à ces maisons du futur, les caméras thermiques mesurent leurs performances dans le temps. Une seconde pièce du laboratoire va être louée à ceux qui veulent tester leurs projets dans différentes conditions climatiques. TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor