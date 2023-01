Consommation : d'où viennent vraiment vos vêtements ?

Comme les Nutri-Scores pour les aliments, ou l'indice de réparabilité pour l'électroménager, désormais, c'est autour des vêtements d'afficher une nouvelle étiquette. La nouveauté, c'est le QR code à scanner avec un téléphone pour savoir comment et où le vêtement a été fabriqué. Depuis le premier janvier, c'est obligatoire pour les plus grandes marques. Encore peu de personnes l'ont remarqué. Qu'est-ce que ces nouvelles étiquettes apprennent de plus ? Ils vont tout simplement donner plus d'informations sur l'origine et la fabrication des vêtements. Ce QR code est un peu comme le passeport du vêtement. Pour un pull, par exemple, en un scan, on apprend que la laine vient d'Australie, la filature a été faite en Italie, et la confection au Maroc. Au total, le pull a parcouru plus de 20 000 kilomètres. Le textile est parmi les industries les plus polluantes de la planète. Il met sur le marché français plus de 600 000 tonnes de vêtements par an dont 96 % sont importés. Alors ce nouveau QR code peut -il influencer les achats ? Avec ses nouvelles étiquettes, finies les mentions biodégradables ou respectueux de l'environnement, mais le pourcentage de matières recyclées doit être indiqué. TF1 | Reportage E. Despatureaux, J.F. Drouillet, O. Trigodet