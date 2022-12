Consommation électrique : des efforts qui paient déjà

Nous sommes tombés sur un champion de la sobriété énergétique. Ces dernières semaines, Sébastien a adopté de nombreux petits gestes au quotidien. Il fait treize petits degrés dans sa chambre et 17 dans son salon. Pour cet appartement de 60 mètres carrés, sa facture d'électricité est de 108 euros par mois seulement. Dans ce magasin aussi, les clients doivent bien se couvrir. Dans les rayons, une température à 18 degrés et une ambiance tamisée. L'enseigne a réduit de 20% sa consommation d'électricité, grâce à de nouveaux équipements. Une installation dont le coût est de 50 000 euros. En coulisse, cette entreprise pilote à distance la consommation électriques des magasins de l'enseigne de bricolage. "Au moment où le dernier employé quittera le magasin, il va mettre son code d'alarme et l'intégralité des éclairages et tout le système de climatisation vont s'éteindre, explique Hippolyte Lalourcey, responsable logiciel énergie chez Eficia. Moins gaspiller, c'est l'objectif de millions de Français. Résultat, une baisse de 8% de la consommation d'électricité constatée la semaine dernière. Les chiffres sont encourageants, selon le gestionnaire du réseau RTE. Pour réduire les risques de coupure, RTE préconise une baisse ponctuelle de 15% de notre consommation, lorsque le réseau sera sous tension les jours de grand froid TF1 | Reportage S. Prez, M. Alibert, C. Blampain