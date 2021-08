Consommation : la tendance de l’abonnement automobile

Sur Internet, les offres d'abonnement de voiture se multiplient ces derniers mois. Par exemple, à l'abonnement, un véhicule coûte 305 euros par mois. C'est beaucoup plus que les 131 euros de la location longue durée. Mais dans le premier cas, l'assurance et l'entretien sont pris en compte. Il n'y a aucun engagement et aucun apport à verser. Dans le leasing, l'assurance n'est pas incluse, l'entretien non plus. Il y a 24 mois d'engagement et 5 000 euros à verser au départ. Cela fait grimper la facture mensuelle à 339 euros. Du coup, l'abonnement est-il un marché d'avenir ? Nous sommes allés poser la question à un grand groupe automobile français, Renault. Et selon Clotilde Delbos, directrice générale de Mobilize (Renault Group), l'abonnement est un tout petit marché de 50 à 70 mille véhicules maximum sur toute l'Europe, mais ce marché est extrêmement prometteur et répond aux attentes des clients. Cette confiance est partagée par Éric Champarnaud, expert automobile chez C-Ways/Autoways. L'abonnement automobile, il en entend parler depuis 20 ans, mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. Comme il nous l'explique, "on est moins attaché à la possession, plus à l'usage de la voiture. Donc la propriété est moins importante. Les jeunes générations sont plus habituées à consommer par abonnement. Ils veulent de la souplesse et de la réactivité".