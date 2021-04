Consommation : les Français se ruent sur les barbecues

En Gironde, le soleil et la chaleur ont fait ce mercredi un temps idéal pour une pause grillade, un bonheur qui semble ne pas avoir de prix. Il faut tout de même compter de 200 à plus de 1 300 euros pour un barbecue ou une plancha de qualité. Les fabricants ont pensé à tout. Les modèles en vente sont alimentés au gaz, à l'électricité ou au charbon de bois, L'engouement pour les grillades se vérifie chez Maison Le Marquier. Ce fabricant de plancha installé dans les Landes a enregistré 20% de chiffre d'affaires supplémentaires en 2020 et Régis Flusin, le président, pense faire quatre fois plus cette année 2021. Il fait savoir à nos reporters qu'au mois de mars, l'entreprise aura produit à peu près 5 000 exemplaires. Ce n'était jamais arrivé, car la moyenne mensuelle est entre 2 500 et 3 000 exemplaires. De son côté, Cyrille Lacroutz, chef d'équipe au sein de la Maison Le Marquier, nous confie aussi que les équipes ont été augmentées, ainsi que le nombre d'employés dans la société. Ce qui est une bonne nouvelle vue le contexte actuel.