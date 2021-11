Consommation : les marques françaises plébiscitées

Picard est l'enseigne préférée des Français, plébiscitée par plus d'un million de clients dont certains y vont chaque semaine pour faire leurs courses. La marque s'est imposée dans le quotidien des Français. Leclerc, Grand Frais, Decathlon, Leroy Merlin, ou encore Boulanger, dans le top 10, on retrouve uniquement des marques françaises. Image de confiance et simplicité d'achat, autant d'arguments qui rassurent les consommateurs. Les marques françaises ont même éliminé le géant Américain Amazon du podium. Aucun site de e-commerce ne figure dans ce palmarès. Et pour cause, les enseignes tricolores ont d'autres atouts. Selon David De Matteis consultant OC&C Strategy, "elles ont un gros capital sympathie. Elles sont dans le cœur des Français depuis longtemps". Il s'agit de faire le pari de la proximité pour concurrencer les géants du net. D'ailleurs, de petits magasins se sont implantés en centre-ville, avec un système de click and collect développé pendant le confinement. De plus, les marques tricolores sont plébiscitées en France, mais aussi à l'étranger, Picard en Asie et au Moyen-Orient, ainsi que Decathlon rayonne dans plus de 40 pays.