Consommation, logement : les prix flambent aussi aux États-Unis

Quand il rentre chez lui après les courses, Devin Rogers, chef cuisinier, ne prend plus le même plaisir. Alors qu'il aimait pourtant préparer de bons plats à sa compagne et leur colocataire, il a dû changer ses habitudes. "Je n'avais pas mangé ça depuis que j'étais gamin, mais bon, ce n'est pas cher", se confie-t-il. Le jeune homme ne perçoit aucune aide fédérale et a dû prendre un second emploi. "J'en ai eu pour 100 dollars, mais je ne peux pas me permettre plus en ce moment. Et pour tenir ce budget, j'ai dû rogner sur la qualité, c'est la seule façon pour avoir des repas consistants tous les jours", poursuit-il. En un an, les prix de la nourriture ont augmenté de 6,5 %, et même 12,5 pour la viande, la volaille, le poisson, les œufs, mais il y a pire. L'essence peu taxée, et donc peu chère aux États-Unis connaît une hausse de 49,6 % en un an. "L'essence, ça augmente chaque semaine. J'ai dû prendre un deuxième boulot pour payer tout ça", témoigne un automobiliste. La station n'affiche pas ses prix, mais tout le monde sait que c'est la moins chère de Washington. En cause, une demande forte et une chaîne d'approvisionnement en panne. Ce qui crée des difficultés aussi pour les petites entreprises, contraintes de composer avec l'absence ou la hausse de leur matière première. Pour les trois quarts des Américains, Joe Biden n'en fait pas assez pour faire baisser les prix. Alors, il a encore pris quelques mesures, des mesurettes selon l'opposition, cette nuit comme bloquer les tarifs de banque ou faire jouer la concurrence, mais le président américain sait très bien qu'il ne dispose pas de tous les leviers. Il espère surtout une forte reprise économique à un niveau d'avant pandémie pour freiner cette inflation. TF1 | Reportage A. Monnier, J. Asher, M. Derrien