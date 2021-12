Consommation : quand le bricolage se met au discount

Des perceuses à partir de 13 euros, de la peinture à prix cassé, quel que soit le rayon de l'enseigne de bricolage discount "Brico Cash" à Saint-Marcel (Eure). Les clients ont l'impression de faire la bonne affaire. Mais à ce prix-là, ne vous attendez pas à être servi, comme pour le discount alimentaire, tout est ici sur palette. Il n'y a ni décor ni musique d'ambiance, le directeur Jérôme François, adhérent "Brico Cash" à Saint-Marcel (Eure), fait même des économies de chauffage. Et pour baisser le prix, le magasin ne vend que 12 500 références, trois fois moins qu'une enseigne traditionnelle. Le bricolage discount arrive aussi sur Internet, ils s'appellent Côté Brico, Brico Privé ou encore Brico Discount. Ces sites promettent des tarifs encore moins chers, alors comment casse-t-il les prix ? Réponse chez "Côtébrico.fr" installée dans un entrepôt installé à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret). Les commandes y sont préparées puis expédiées. Pas de magasin, le gérant Adil El Messaoudi fait donc des économies de loyer et de personnel. Pour négocier les meilleurs prix, il n'hésite pas à se fournir à l'étranger. Les trois-quarts de sa marchandise viennent d'un seul et même fournisseur. Cela lui permet par exemple d'acheter une perceuse, 35 % moins chers que les autres enseignes. Et donc de la revendre une vingtaine d'euros en moins, et ça marche. Créer il y a trois ans l'entreprise "Côtébrico.fr", voit sa vente augmenter de 30 % chaque année. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Ifergane, P. Rousset