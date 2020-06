Consommation : qu'y a-t-il dans l'eau du robinet ?

L'eau du robinet que nous buvons est-elle parfaitement saine ? Globalement, c'est le cas, mais une association de défense de l'environnement émet quelques réserves. Générations Futures dénonce la présence de pesticides et de perturbateurs endocriniens sans pour autant remettre en cause la qualité de l'eau du robinet. Bien qu'ils soient présents à faible dose, certains sont interdits depuis des années.