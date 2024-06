Consommation record d'œufs : comment répondre à la demande ?

Vous les préférez au plat, avec de la mayonnaise, ou encore, à la coque. Pour Patrick, les œufs, c'est tous les jours. Tout comme lui, les Français n'ont jamais mangé autant d'œufs. En moyenne, cela représente 224 œufs par personne et par an. Pour 100 grammes de steak hachés, comptez un euro, 2,60 euros pour la même quantité de cas bio, mais seulement 56 centimes pour les œufs et un apport en protéine de qualité. Jusqu'à aujourd'hui, 19 juin 2024, la totalité des œufs vendus en supermarché est produite en France, mais pourra-t-on tenir la cadence ? Dans un élevage de Vendée, Clément Gatineau, éleveur de poules pondeuses à Menomblet, a repris le poulailler familial créé par son père et aujourd'hui, il a presque du mal à répondre aux demandes. Pour répondre à l'engouement des Français pour les œufs, la filière prévoit de construire 300 poulaillers d'ici 2030. Une hausse de 10 % de la production. Pour le moment, la France reste autosuffisante, mais à terme, il faudra peut-être importer de Pologne ou d'Ukraine, pour satisfaire la demande de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, la France est le premier producteur d’œufs en Europe. TF1 | Reportage O. Lévesque, D. Pires