Consommer moins de viande : l'alternative du végétal

Dans la soirée de ce mardi 20 février, Isabelle et sa famille ont accepté de se prêter à un jeu. Tester des préparations à base de viande, à droite, et leurs équivalents en version 100% végétale, à gauche. À première vue, c’est à s'y méprendre, mais en les goûtant, sauront-ils les différencier ? Certains sont catégoriques, peut-être un peu trop vite. Les nuggets sans poulets font carton plein, nos amateurs de viande sont en revanche moins convaincus par les steaks végétaux. Et il y a de quoi varier les plaisirs. Les recettes au soja, aux pois chiches, au blé, les imitations de viandes connaissent un essor fulgurant de leur vente, soit plus de 14 % en un an. Le groupe Carrefour en propose dix fois plus. Il y a encore quelques années, ces produits étaient surtout beaucoup plus chers que leurs versions animales, en moyenne 15% plus coûteux. Mais aujourd'hui, les écarts de prix se resserrent et la tendance va parfois jusqu’à s’inverser. Les hachées végétales sont à 12,68 euros le kilo par exemple, et dans les rayons classiques, le steak haché pur bœuf est à 15,16 euros le kilo. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Ponsar, F. Couturon