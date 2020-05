Consommer pour relancer l’économie. Mais cela suffira-t-il ? La mise au point de François Lenglet

En huit semaines de confinement, les Français, contraints par la fermeture des commerces, ont épargné 55 milliards d'euros. De l'argent qui ne sera probablement pas dépensé prochainement. "Le nombre de sans emploi devrait grimper dans les mois qui viennent à cause de l'arrêt qu'a connu l'économie. Cela pourrait freiner les achats des Français", a expliqué François Lenglet. "En Chine, la classe moyenne est restée prudente. Ce sont les consommateurs aisés qui se sont rués sur les magasins de luxe", a ajouté le spécialiste économie de TF1. Allons-nous consommer de la même manière ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.