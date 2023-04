Construction d'une nouvelle prison : des habitants divisés

L'opposition s'affiche dès l'entrée de la ville. À Noiseau, dans le Val-de-Marne, les 4 700 habitants semblent parler d'une seule et même voix : "Je suis contre la prison à 100%". Une prison de 700 places pourrait bientôt voir le jour sur les terres céréalières de la commune. "J'ai du mal à l'imaginer, ça me rend triste un peu", confie un jeune agriculteur. Les Noiséens sont vent debout contre l'état dans un contexte de surpopulation carcérale, notamment en Île-de-France. Ce matin, c'est jour de marché à Sucy-en-Brie, la commune voisine de Noiseau. L'ambiance est décontractée, mais pour le collectif citoyen "Non à la prison de Noiseau", mobilisé contre la construction de la prison, il y a urgence. L'État avance très vite. Et si on ne se dépêche pas, on ne pourra pas bloquer ce projet.", s'exprime Isabelle Jacob, membre de ce collectif. Dans un mois, l'administration pénitentiaire doit rendre sa décision définitive. "Si jamais ils disent oui quand même, la mobilisation va encore monter et sera d'un autre niveau, je pense.", prévient Jocelyne Huchet, membre du collectif citoyen "Non à la prison de Noiseau". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, P. Lormand, V. Brossard