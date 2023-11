Construction : ils donnent une seconde vie aux matériaux de chantiers

Il pourrait s'agir à première vue d'un chantier de démolition, pourtant les étudiants prennent le plus grand soin des pierres ou encore du parquet en chêne vieux de 100 ans. En dernière année d'école d'ingénieurs en BTP, ils apprennent à déconstruire pour réemployer. Leur école a rendu cet enseignement obligatoire. Pour les encadrer, un collectif spécialisé dans la récupération des matériaux du bâtiment. Architectes, bailleurs sociaux, collectivités ou particuliers, leurs clients font appel à eux dans un souci de valorisation. Dans l'Hexagone, le BTP est la principale source de déchets, avec 240 millions de tonnes produites chaque année. À l'échelle de la communauté d'agglomération du Pays Basque, 870 000 tonnes par an sont générées. De quoi justifier le choix du réemploi sur les chantiers publics. C'est d'ailleurs plus vertueux que le recyclage. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing, N. Forestier