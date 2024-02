Construction : le retour de la pierre de taille

On les reconnaît en un clin d'œil. Elles façonnent la plupart des façades des immeubles Haussmanniens à Paris. À l’époque, la pierre de taille était le principal matériau de construction. Elle fait son grand retour 170 ans plus tard, comme dans le 19e arrondissement de la capitale. C’est un ensemble de 571 logements, dont la pierre vient de la carrière de Noyant dans l’Aisne, à seulement 100 kilomètres de la capitale. Elle approvisionne la plupart des chantiers franciliens. À quinze mètres sous terre, dans l’obscurité des galeries, les carriers découpent des blocs de pierre à même la roche. Entre deux blocs de douze tonnes chacun, ils glissent un coussin et le gonflent. Au total, une vingtaine est extraite tous les jours. La pierre est ensuite taillée aux dimensions voulues par le chantier. C’est très peu d’opérations et donc peu de pollution. À l’heure où la réglementation oblige les chantiers à limiter au maximum les rejets de gaz à effet de serre, la pierre devient une alternative. Plus sobre au moment de la construction, la pierre est aussi un matériau adapté aux variations climatiques, notamment l’été. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Iorgulescu