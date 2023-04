Constructions de logements : aller plus haut !

Construire un immeuble sur un ancien, c'est comme ça que le bailleur social "Rhône Saône Habitat", en Vaulx-en-Velin (Rhône), crée des nouveaux logements. Avec un chantier original, une résidence sociale va passer de deux à quatre étages, soit 20 appartements supplémentaires. Les escaliers sont rallongés, les appartements agrandis, c'est le principe de la surélévation. Cela évite de construire de nouveaux bâtiments sur des terrains qui coûtent de plus en plus cher. Le chantier a coûté dix millions d'euros. La surélévation, une solution pratique pour augmenter le nombre de logements dans les centres-villes, comme dans un autre arrondissement de Lyon (Rhône) où Aïsha vient d'emménager. Il y a quelques mois, son appartement n'existait pas. Son étage, le cinquième, a été rajouté. Et tous les habitants de l'immeuble y gagnent. Car pour ajouter un étage, il a fallu rénover tout le bâtiment, y compris son isolation thermique. Les toits sont de plus en plus convoités par les bailleurs et les copropriétés. Le cabinet d'architecte "Adamia" réalise trois fois plus de surélévations qu'il y a cinq ans. Mais peut-on surélever sans limite ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Prez, D. Paturel