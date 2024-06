Constructions de maisons : des milliers de chantiers à l'arrêt, les propriétaires désemparés

Depuis plusieurs mois, le chantier de sa maison n'avance pas. Le constructeur de Charlotte Thibault est en redressement judiciaire. Aucun recours à son assurance n'est possible pour le moment. Charlotte est impuissante. Il ne lui reste qu'à prendre des photos. Avec sa famille, elle aurait dû emménager en avril 2023. Depuis le redressement judiciaire de son constructeur, le chantier a été abandonné du jour au lendemain. Avant la rentrée, Charlotte devra commencer à rembourser sa maison, en plus de son loyer. Elle relance sans cesse l'entreprise pour finir le chantier. Le constructeur est injoignable. Contactés, le constructeur et le conducteur des travaux n'ont pas répondu à nos sollicitations. L'un des artisans sous-traitants en charge de la maison de Charlotte a accepté de nous parler. C'est le résultat d'une année de crise immobilière. Les faillites de constructeurs de maisons individuelles se sont accélérées en 2024. Les raisons de cette crise sont la hausse des taux d'intérêt et du prix des matériaux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Monnier, K. Moreau, F. Bourdillon