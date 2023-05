Constructions : le juteux business des ronds-points

Il nous fait tourner la tête. Leur business à eux, c'est le rond-point. Cette passion française fait vivre de nombreux secteurs : entreprise de travaux publics, bureau d'étude, société d'espace vert. Depuis leur essor dans les années 80, on en construit encore entre 500 et 1 000 par an. Il y en a pour tous les goûts : simple, double, en forme de cacahuète, ovale, ou même carrément carré. Mais connaissez-vous le petit dernier, le rond-point hollandais ? Il a une voie verte, dédiée aux cyclistes et de nouvelles bandes blanches pour les éloigner de la circulation. Ajoutés à cela des panneaux "céder le passage" à l'intérieur du rond-point pour bien signifier la priorité aux vélos. Voilà qui devrait changer le quotidien des 350 cyclistes qui empruntent chaque jour le carrefour giratoire à Brest. Le coût de cet aménagement pour la ville est de 94 000 euros. Avec le développement du vélo, ce nouveau type de rond-point pourrait créer des opportunités pour David TP, société de travaux publics. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, A. Pocry, C. Moutot