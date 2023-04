Constructions : les chantiers au ralenti

C'est le début du chantier dans un immeuble de la banlieue parisienne. Sous les combles, un nouvel appartement va être reconstruit. Un chantier de plus en plus rare pour la PME, Tino-RC, avec les ventes de logement neuf qui s'effondrent, moins 40 % en un an. Il y a moins de travail et beaucoup moins de visibilité. Pour la Fédération française du bâtiment, cette crise immobilière pourrait détruire 100 000 emplois entre 2024 et 2025. Mais pourquoi les ventes des appartements neufs, sur plan sont en chute libre ? D'après Pascal Boulanger, promoteur immobilier, les acquéreurs se rétractent beaucoup plus qu'avant. Le responsable, c'est le taux d'intérêt des prêts immobiliers, qui n'en finit plus de grimper. Comme résultat, si une famille qui pouvait emprunter 250 000 euros depuis 2022, a vu sa capacité d'emprunt fondre, pour atteindre aujourd’hui 185 000 euros. Margot, emprunteur, veut acheter un appartement à Rouen. Elle a besoin de 115 000 euros. Elle est en CDI a 15 000 euros d’apport. Ce qui coince, c'est son taux d'endettement, elle a d'autres crédits en cours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, R.Sygula, C. Nieulac