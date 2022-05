Construire sa maison : la course au terrain à bâtir

D'ici cet été, Caroline et Gana pourront emménager dans leur nouvelle maison. L'option la plus rentable pour le couple était d'acheter ce terrain et de construire sur-mesure au lieu d'investir dans une propriété ancienne. "L'ancien, c'est le prix d'une maison, c'est les frais de notaire plus élevés, c'est également des travaux. Finalement, on a assez vite écarté cette option". Face à la montée du prix de l'immobilier, de plus en plus de particuliers achètent des parcelles. À la tête de l'agence AIB à Mareil-Marly (Yvelines), Xavier Lamouret n'a jamais reçu autant de demandes. "On se retrouve dans un effet file d'attente dans les agences. C'est-à-dire que dès lors qu'un terrain est enfin arrivé à la vente, on a déjà programmé dix, vingt visites. C'est terrible, il y a des personnes qui cherchent à bâtir depuis plusieurs années". À Périgueux, aucune parcelle n'est disponible. Alors la ville a trouvé une solution : construire dans des jardins qui sont devenus trop grands pour certains propriétaires. Pascal vient de vendre 600 mètres carrés de son terrain. Pour la vente, il a été conseillé par Amandine Hernandez, urbaniste mandaté par la ville et cofondatrice des Villes Vivantes. "Notre rôle est de regarder tout le potentiel de leurs biens, de leurs parcelles avec les règles du plan local d'urbanisme". Le prix du mètre carré est entre 70 et 200 euros. En 5 ans, près de 250 maisons sont ainsi sorties de terre dans la commune. L'expérimentation ne devait durer que quelques années. Face à son succès, la mairie a poursuivi le projet. Sur les 600 habitants rencontrés par les urbanistes, les trois-quarts se disent prêts à vendre un morceau de leur jardin pour accueillir de nouveaux voisins. TF1 | Reportage L. Merlier, Q. Trigodet, N. Lorjoux, A. Poupon, J. Cassard, J. de Lagasnerie, C. Marchina