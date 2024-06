Consultation à 30 euros : ça change quoi ?

Alberte consulte régulièrement son médecin traitant pour ses problèmes de dos. Dans quelques mois, elle devra payer ses séances 3,50 euros de plus. À partir de décembre, le prix de la consultation chez un généraliste passera de 26,50 euros aujourd'hui à 30 euros. Côté remboursement, il n'y a pas de changement. La sécurité sociale prendra toujours en charge 70 % du coût et les mutuelles 30 %. Les consultations chez vos spécialistes vont aussi augmenter. La consultation gynécologique, par exemple, passera de 30 à 40 euros. Celle chez un dermatologue qui est à 47,50 euros aujourd'hui, pourra aller jusqu'à 60 euros, pour dépister un mélanome. Autre mesure, une aide unique de cinq à 10 000 euros sera donnée aux médecins s'installant dans les déserts médicaux. Alors, quelle contrepartie à toutes ces nouvelles dépenses ? Dernière conséquence possible pour les patients, une augmentation des prix des mutuelles qui remboursent une partie de ces hausses. Elles pourraient donc les répercuter auprès de leurs clients. TF1 | Reportage N. Robertson, R. Veron, J. Chubilleau