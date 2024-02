Consultation à 30 euros : ce qui va changer

Quelle que soit l'heure, le cabinet du docteur Julien Le Chevallier, médecin généraliste de Loire-Atlantique, ne désemplit pas. Il reçoit 25 patients par jour. Un rythme fatigant, mais nécessaire pour se rémunérer face à une augmentation des charges. Pour soulager la profession, l'Assurance maladie se dit prête à augmenter le tarif des consultations de 26,50 euros à 30 euros. Nous avons posé la question dans un autre cabinet médical parisien, c’est un projet qui semble déjà être accepté par les patients. Tout serait remboursé par l'Assurance-maladie et les mutuelles. Mais voilà, il y a des contreparties : d'abord, l’État voudrait plus de patients pris en charge par les médecins, ensuite une diminution des ordonnances d’antibiotiques ou d’analyses en laboratoire, jugée inutile, enfin, une limitation des arrêts de travail. Pour le docteur Hortense Ducouret, médecin généraliste, contraindre les médecins n’est pas la solution. “Il y a beaucoup de choses à faire en termes de prévention dans le bien-être au travail, avant de pouvoir contrôler la prescription des arrêts”, disait-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, S. De Vaissière