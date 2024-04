Consultation médicale : "la taxe lapin" à cinq euros

Le terme "taxe lapin" ne vous est pas forcément familier. Et pourtant, la pratique est répandue. Selon le Conseil de l'Ordre, on compte 27 millions de rendez-vous non honorés. Alors à l'avenir, il vous en coûtera cinq euros pour chaque lapin posé aux médecins. "C'est une bonne chose. Les gens vont arrêter d'annuler pour rien", réagit un passant. La taxe concernera tous les rendez-vous non annulés ou annulés moins de 24 heures à l'avance, mais c'est le médecin qui décidera ou non de vous facturer. Les cinq euros reviendront aux praticiens. Ils seront collectés via les plateformes de prise de rendez-vous ou directement chez le médecin. Certains, comme Dr Guillaume Braconnier, médecin généraliste de Lille (Nord), prônent un éventail plus large de solutions. Pour lui, il faut mettre en place les rappels et demander, par exemple, à sa secrétaire de confirmer par un appel téléphonique lorsqu'il y a un nouveau patient ou un nouveau rendez-vous. L'objectif pour le gouvernement, c'est une "taxe lapin" effective d'ici janvier 2025. TF1 | Reportage A. Tassin, R. Roiné