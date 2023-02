Consultations médicales : comment éviter les annulations en série ?

C’est une contrariété quotidienne pour le docteur Ducouret, médecin généraliste à Paris. En moyenne, un patient par jour ne se présente pas à son rendez-vous. Selon l’académie de médecine, cela ferait perdre en moyenne deux heures de consultation par semaine à chaque médecin. Pour inciter ses patients à être plus assidu, ce kiné fait payer deux fois la séance suivante. Tout rendez-vous non décommandé 24 heures à l’avance sera facturé. C’est illégal. Selon le code de la santé publique, les honoraires ne peuvent pas être réclamés si l’acte médical n’a pas été effectué. Pour un syndicat de médecin, il faudrait modifier cette règle et dérembourser les patients tête en l’air. Sur cette plateforme de rendez-vous, on réfléchit à une autre sanction non-financière cette fois. Si vous manquez plusieurs rendez-vous chez votre médecin, il peut vous interdire l’accès à son agenda en ligne. Selon cette association, ce n’est pas au patient de payer pour la pénurie de médecin. D’autant plus que six millions de patients n’ont pas de médecin traitant au pays, et pour eux, la prise d’un rendez-vous est un vrai casse-tête. TF1 | Reportage J. de Francqueville, S. Fortin