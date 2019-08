Contamination au plomb : quel danger pour les enfants ?

Après la polémique, les chiffres. Depuis l'incendie de Notre-Dame, 164 enfants vivant autour de la cathédrale ont été dépistés au plomb. Parmi eux, 146 enfants présentent des taux normaux, seize se situent dans le seuil de vigilance et deux au-dessus. Est-ce pour autant dangereux pour la santé ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.