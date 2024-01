Contamination des huîtres : les eaux usées responsables ?

Comment la bactérie est-elle arrivée jusqu’à la Manche, polluant des milliers d'huîtres normandes ? À cette question, les ostréiculteurs ont leur réponse. Selon eux, l’eau de mer dans laquelle sont élevés les coquillages, a été contaminée par des eaux usées. C'est une possible explication qui ne surprend pas certains habitants, comme Xavier. Ce n’est pas la première fois que cette partie du littoral normand est polluée. Sur les six dernières années, les ostréiculteurs ont connu cinq interdictions de vente. En cause à chaque fois, des risques de contaminations. L'été 2023, le niveau de pollution est tel que la baignade est interdite pendant près de dix jours. Un nouveau dysfonctionnement est-il responsable de la contamination des huîtres ? Selon Julie Mendret, maître de conférences à l'Université de Montpellier, spécialiste du traitement des eaux, c'est une possibilité, notamment à cause des très fortes précipitations qui ont touché ces dernières semaines la Normandie. Elles ont pu saturer certaines stations d'épuration. En clair, dans ce cas-là, l’eau n’a pas le temps d'être traitée et assainie avant d’arriver à la Manche. Contactée, la préfecture du Calvados ne nous a pas répondu. TF1 | Reportage C. Diwo, P. Marcellin, M. Derre