Contamination : des traces du coronavirus dans de l'eau non potable à Paris

L'eau est-elle un vecteur du coronavirus ? La question se pose après que la ville de Paris a trouvé la "présence en quantité infime de traces du virus" dans le réseau d'eau non potable de la ville. Celle puisée dans la Seine et utilisée pour le nettoyage des rues et l'arrosage public. Comme est-ce possible ? Y a-t-il un risque ? Le traitement des eaux est-il suffisant ?