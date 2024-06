Contamination : Perrier suspend une partie de sa production

Plus aucune bouteille d'un litre ne sort de l'usine Perrier de Vergèze. Deux forages, nécessaires à la production d'eau minérale, viennent d'être mis à l'arrêt pour désinfection. Baisse de production radicale, en secret, les salariés s'inquiètent pour leurs emplois. L'usine de Vergèze dispose normalement de sept puits pour produire de l'eau minérale. Les deux forages mis à l'arrêt pour désinfection s'ajoutent à un premier, suspendu en avril, à cause d'une contamination d'origine fécale. Avant cela, deux autres sources, régulièrement contaminées, sont désormais traitées et destinées à produire une boisson gazeuse aromatisée qui, elle, ne bénéficie pas de l'appellation "eau minérale naturelle". Seules deux forages restant permettent de produire la fameuse eau gazeuse en bouteille verte. Trois millions de bouteilles ont déjà été détruites, pas de quoi rassurer les consommateurs. Contacté cet après-midi du 14 juin, le groupe Nestlé Waters, propriétaire de Perrier, souhaite rassurer sur l'origine de ces mises à l'arrêt. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia