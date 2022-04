Contaminations alimentaires : y a-t-il des failles dans les contrôles ?

Retirés des rayons depuis ce matin en raison de suspicion de listériose, les fromages Le Grand Brie, Normanville et Coulommiers font l'objet de rappel. Ils sont tous fabriqués dans une usine de Livarot-Pays-d'Auge. L'origine de la contamination a été identifiée chez le producteur de lait, selon le directeur de la fromagerie Graindorge que nous avons rencontré cet après-midi. Ce retrait est le résultat d'un contrôle réalisé par l'un des distributeurs des fromages. Dans l'agroalimentaire, le suivi qualité se fait à chaque étape de la production, comme nous l'avions constaté après l'affaire du lait contaminé Lactalis en 2018 dans une fabrique de yaourts à Bardos (Pyrénées-Atlantiques). Des prélèvements y sont réalisés régulièrement par du personnel habilité dans l'entreprise, mais aussi par des laboratoires indépendants. Ensuite, c'est aux autorités sanitaires de vérifier les produits, d'inspecter un site, au hasard ou en raison de suspicion, avec cependant une constatation ces dernières années : "une basse du nombre d'agents, et donc par ricochet une baisse du nombre de contrôles. C'est quelque chose qui avait déjà été pointé du doigt lors de l'affaire Lactalis", a précisé Laura Hendrikx, journaliste - 60 millions de consommateurs. Pour autant, la France reste l'un des pays les plus sûrs en termes de sécurité alimentaire. Les contrôles sont plus efficaces, plus réguliers, et les analyses biologiques beaucoup plus précises. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, A. Vieira